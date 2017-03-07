За сутки в Псковской области зарегистрировали 40 преступлений

09:09, 10 марта 2017, ПАИ

9 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 67 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 21 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 40 преступлений, в том числе 1 разбой (раскрыт), 2 грабежа (раскрыты), 1 угон (раскрыт).

На территории Псковской области зарегистрировали 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 563 нарушения Правил дорожного движения.