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За сутки в Псковской области зарегистрировали 40 преступлений

9 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 67 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 21 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 40 преступлений, в том числе 1 разбой (раскрыт), 2 грабежа (раскрыты), 1 угон (раскрыт).

На территории Псковской области зарегистрировали 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили  563  нарушения Правил дорожного движения. 

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