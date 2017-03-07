Ночью в псковском СНТ «Озёрное» горел дачный дом

09:47, 10 марта 2017, ПАИ

10 марта в 4:13 в Псковском районе в СНТ «Озёрное» в дачном доме сгорела кровля по всей площади, здание выгорело изнутри. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме.

Напомним, еще один пожар произошел 9 марта в 9:33 в Пскове в общежитии по улице Николая Васильева, 83. В пятиэтажном жилом доме на 3-м этаже комната размером 3х5 метров выгорела внутри по всей площади. Пожар тушили 12 человек. Огнеборцы спасли 5 человек, в том числе 3 детей, из двух комнат, а также эвакуировали 10 человек. 55-летнего хозяина комнаты доставили в городскую больницу с отравлением угарным газом. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в розетке.