Великолучанке грозит до 10 лет тюрьмы за предоставление фиктивных документов в налоговую

09:22, 10 марта 2017, ПАИ

Первый заместитель прокурора города Великие Луки утвердил обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняется в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в период с 18 июля 2014 года до 21 июля 2015 женщина, являясь генеральным директора ООО «Феникс» и обладая правом по подписанию бухгалтерской документации, не менее 5 раз предъявляла сотрудникам МИФНС России №2 по Псковской области фиктивные бухгалтерские документы для возмещения из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость (НДС). Таким образом, она пыталась похитить денежные средства на сумму более 1,4 млн рублей.

Преступные действия не были доведены до конца, поскольку сотрудники МИФНС России №2 по Псковской области при проведении камеральной проверки установили фиктивный характер предоставленных документов.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.