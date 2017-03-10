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Общество

Пушкиногорский Комбинат коммунальных услуг нарушил закон при использовании источников водоснабжения

Прокуратура Пушкиногорского района выявили нарушения законодательства в сфере охраны водных объектов и санитарно-эпидемиологического законодательства при использовании муниципальным предприятием «Комбинат коммунальных услуг» источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что предприятие не подало заявление в Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды об установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в связи с чем не были утверждены проекты зон санитарной охраны в отношении водоисточников, находящихся на балансе предприятия.

«Неисполнение требований закона в части установления и соблюдения режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения может привести к нарушению прав граждан на благоприятную среду обитания, здоровье и жизнь, в случае ухудшения качества воды и ее загрязнения», - отметили в прокуратуре.

В этой связи в адрес директора муниципального предприятия внесли представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

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