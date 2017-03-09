День архивов отмечается в России

09:23, 10 марта 2017, ПАИ

10 марта ежегодно в России отмечается День архивов, сообщает calend.ru, Пока это неофициальный профессиональный праздник работников архивов, поскольку он был учрежден только Решением коллегии Федеральной архивной службы России 5 марта 2003 года, и не прошел полную процедуру учреждения профессиональных праздников, прописанную в указе Президента РФ от 20 января 2000 года № 84 «Об утверждении правил установления профессиональных праздников и памятных дней».

Выбранная дата связана с событием, произошедшим (28 февраля) 10 марта 1720 года. В этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...». Реформы Петра I положили начало деятельности Государственной архивной службы России.

Архивы содержат сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета и национальной безопасности России, ее внешнеполитической деятельности, эффективного функционирования всех государственных структур, развития отечественной науки и культуры. Архивы или архивные документы непрерывно и кропотливо пополняются. Они отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение.

В 2008 году в Архивном фонде Российской Федерации хранилось более 609 миллионов единиц хранения на различных носителях, самые ранние из которых датируются XI веком, а самые последние — сегодняшним днем. Примерная длина полок, на которых расположены архивные документы, составляет 8,5 тысяч километров. Объем архивных документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, каждый год увеличивается примерно на 1,7 миллионов единиц хранения.