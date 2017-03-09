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Общество

Тарас Бессонный наступил по народному календарю

Тарас Бессонный наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Святой Тарасий, чья память отмечается в этот день, был патриархом Константинопольским в конце VIII – начале IX веков. По преданию, он отличался исключительной добротой: был отцом нищих и сирот, утешителем скорбящих, защитником обиженных, устроителем богаделен и больниц.

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Впрочем, болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса. Лихорадку представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. Поэтому в этот день не спали до захода солнца. Детей пугали такими присказками: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки». Также ни в коем случае нельзя было смотреть с улицы в дом через окно, иначе лихорадка могла поймать именно в этот момент. Были и другие нехорошие приметы для этого дня. Считалось, к примеру, что если сорвется с петель избяная дверь, это предвещает великую беду — смерть кого-то из домочадцев, пожар или мор.

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