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Культура

Псковский музей-заповедник представят на выставке «Интурмаркет» в Москве

Псковский музей-заповедник будет представлен на стенде межрегионального туристического проекта «Серебряное ожерелье России» в рамках выставки «Интурмаркет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

11-13 марта в «Крокус Экспо» (Москва) состоится международная туристская выставка «Интурмаркет». Выставка «Интурмаркет» организована при официальной поддержке: Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Департамента спорта и туризма города Москвы, Всемирной туристской организация (ЮНВТО), Российского Союза Туриндустрии (РСТ), Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Выставка «Интурмаркет» -  профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии. «Интурмаркет» - единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны – в ней участвуют абсолютно все регионы России.

Впервые профессиональная аудитория и самостоятельные путешественники смогут наглядно увидеть 11 регионов Северо-Запада в едином выставочном интерфейсе (стенд межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России») и получить информацию об округе и его туристических возможностях в аккумулированном виде.

 

На стенде межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России» (павильон № 1, 4 зал, стенд 4B901) можно будет познакомиться с туристическим потенциалом Псковской области возможностями организации отдыха на территории региона, узнать больше об истории и культуре региона. На стенде проекта также будут представлены информационные материалы о объектах Псковского музея-заповедника.

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