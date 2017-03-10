Определены победители псковского регионального этапа всероссийского конкурса «Спасибо деду за Победу!»

10:18, 10 марта 2017, ПАИ

В Пскове завершился первый региональный этап Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!», посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили в отделении непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств, в региональном этапе участвовали 12 юных художников из 5 учебных учреждений дополнительного образования Псковской области, занимающихся художественным воспитанием детей (Великие Луки, Пушкинские Горы, Невель, Остров, Пыталово).

В номинации «Изобразительное искусство» участники представили 13 работ.

В работе жюри первого этапа конкурса приняли участие член Союза художников России, доцент кафедры дизайна и искусств факультета образовательных технологий и дизайна Псковского государственного университета Лилия Момотова, преподаватель профессиональных дисциплин специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова Ольга Устинова, член Московского Союза художников, председатель ПЦК «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», преподаватель ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова Константин Зинин.

Во второй этап конкурса прошли Иван Блинов (МБОУДОД «Центр эстетического воспитания», Великие Луки) с работой «Оборона Великих Лук», Полина Ковалева («Детская школа искусств» город Невель) которая представила рисунок «Призраки войны», Анастасия Андреева (МБУДО «Островская детская школа искусств», город Остров) с работой «После парада», Виктория Тюрева (МБУДО «Пыталовская школа искусств», Пыталово) с рисунком «В бою» и Анастасия Иванова из Пушкиногорской школы искусств имени С. С. Гейченко с работой «Материнская любовь».

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