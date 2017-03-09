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Экономика

Часть крупных предприятий России переведут в средний бизнес для получения дешевых кредитов

Минэкономразвития подготовило законопроект о переквалификации части предприятий легкой промышленности в средний бизнес для того, чтобы они получили доступ к дешевым кредитами и программам господдержки. Как сообщает газета «Известия», реформа по переносу границы между масштабами бизнеса направлена, в первую очередь, именно на легкую промышленность. Первыми преференции в пилотном режиме получат ткацкие предприятия, а в случае успеха практику распространят и на другие отрасли.

Сегодня в России средним бизнесом считается предприятие с численностью сотрудников до 250 человек, выручка которого составляет до 2 млрд рублей.  Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин рассказал, что в соответствии с законопроектом Правительство сможет определить иное значение численности занятых для отнесения предприятий легкой промышленности, занятость у которых превысила порог в 250 человек, к субъектам среднего предпринимательства.

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