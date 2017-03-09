11 марта спектакль «Золушка» в Пскове покажут в последний раз в этом театральном сезоне

10:08, 10 марта 2017, ПАИ

11 марта в 12:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится последний в 111-м театральном сезоне показ спектакля «Золушка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль создан приглашенным из Петербурга режиссером Натальей Лапиной. Премьера постановки состоялась в декабре 2016 года. За несколько месяцев сказку посмотрели почти 8 тысяч детей и взрослых.

На создание постановки режиссера вдохновила известная всем одноименная сказка Евгения Шварца. «История Золушки Псковского драмтеатра – это история о любви, прощении и справедливости. У Натальи Лапиной получилась игровая, хулиганская и романтическая «Золушка». Художник спектакля Александр Якунин признался, что на создание декораций и костюмов к постановке его вдохновил нидерландский художник-авангардист Пит Мондриан», - отметили в пресс-службе дирекции.

В спектакле звучат оригинальные музыкальные композиции и песни. Музыканты играют прямо на сцене, актеры исполняют песни в живую. Композитор и автор песен – Борис Бирман.

Билеты еще в продаже. Их можно приобрести в кассе театра или прямо сейчас на сайте.