С 2018 года российские вузы начнут вводить электронную форму обучения

09:49, 10 марта 2017, ПАИ

С 2018 года российские вузы начнут вводить электронную форму обучения, которая не потребует личного присутствия студентов и лекторов в аудиториях. До конца года Минобразования проведет эксперимент по сравнению эффективности очной формы с моделями онлайн-обучения, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что будут опробованы две модели электронной формы обучения, одна из них предусматривает полную замену очной формы на онлайн-курс, другая заменит «живые» лекции только частично.

Кроме того, проект предусматривает разработку новых подходов к целым образовательным программам, в которых будут использоваться онлайн-технологии, в том числе виртуальная академическая мобильность и создание индивидуальных курсов обучения.

Проект направлен на повышение эффективности образования. Однако эксперты опасаются, что это может привести к снижению численности преподавательского состава.