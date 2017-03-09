Фестиваль российской анимации начнётся в Пскове 15 марта (ВИДЕО)

10:28, 10 марта 2017, ПАИ

С 15 по 19 марта в медиахолле Театрально-концертной дирекции (ТКД) Псковской области пройдет XXII Суздальский фестиваль анимационного кино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ТКД.

Фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля.

Билеты скоро поступят в продажу.