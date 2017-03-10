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Общество

Туристический потенциал Псковской области представят на выставке в Москве

Делегация Псковской области примет участие в Международной туристкой выставке «Интурмаркет», которая пройдет в Москве в выставочном центре «Крокус-Экспо» с 11 по 13 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, в этом году экспозиция региона впервые разместится на едином стенде проекта «Серебряное ожерелье».

На выставке сотрудники Госкомитета по культуре Псковской области и Информационного туристского центра познакомят жителей и гостей столицы с культурой и историей региона, презентуют событийный календарь предстоящего сезона. Помимо классических маршрутов - Псков, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы, туроператоры представят новые туристические направления.

Кроме того, первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова примет участие во всероссийском совещании по актуальным вопросам развития сферы туризма и рабочей группы по реализации и продвижению межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». 

Добавим, 12-я Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017» проводится при поддержке Министерства культуры России, Федерального Агентства по туризму и других федеральных служб и профессиональных организаций, способствующих развитию туристической индустрии в России.

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