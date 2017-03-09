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Культура

Глумление над памятниками и объектами культуры могут приравнять к оскорблению чувств верующих

В России глумление над памятниками национального и патриотического значения могут приравнять к оскорблению чувств верующих. Соответствующие поправки в законодательство готовят в Общественной палате РФ, пишет газета «Известия»

Председатель комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин подчеркнул, что «это единственный способ не дать людям, для которых религиозные и национальные ценности важны, почувствовать себя ущемленными». Он считает, что действие закона об оскорблении чувств должно распространяться на храмы, музеи, исторические памятники и другие объекты, например, Вечный огонь.

При этом, по мнению Иосифа Дискина, закон должен защищать театры и музеи, где проходят спорные постановки, концерты или выставки, и понятие «оскорбление чувств» не должно касаться содержания спектаклей.

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