Глумление над памятниками и объектами культуры могут приравнять к оскорблению чувств верующих

11:45, 10 марта 2017, ПАИ

В России глумление над памятниками национального и патриотического значения могут приравнять к оскорблению чувств верующих. Соответствующие поправки в законодательство готовят в Общественной палате РФ, пишет газета «Известия».

Председатель комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин подчеркнул, что «это единственный способ не дать людям, для которых религиозные и национальные ценности важны, почувствовать себя ущемленными». Он считает, что действие закона об оскорблении чувств должно распространяться на храмы, музеи, исторические памятники и другие объекты, например, Вечный огонь.

При этом, по мнению Иосифа Дискина, закон должен защищать театры и музеи, где проходят спорные постановки, концерты или выставки, и понятие «оскорбление чувств» не должно касаться содержания спектаклей.