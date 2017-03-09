Александр Малинин выступит в Пскове с новой сольной программой «Влюбленный романс»

11:53, 10 марта 2017, ПАИ

Народный артист России и Украины Александр Малинин выступит в Пскове с новой сольной программой «Влюбленный романс». Концерт состоится в БКЗ филармонии 26 апреля. Начало в 19:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В Пскове концерт будет состоять из двух отделений. В первой части артист исполнит романсы, во второй – известные и любимые всеми хиты, а также новые композиции.

Сам певец отметил: «Русский романс — один из любимейших моих жанров — тонкий, глубокий. Я уверен, он всегда будет близок слушателю, потому что затрагивает самые чувственные струны человеческой души. В то же время я никогда не боялся экспериментировать, исполняя романсы. Я пел их под собственный гитарный аккомпанемент, приглашал лучших музыкантов — гитаристов, пианистов и большие симфонические оркестры. И каждый раз открывал для себя что-то новое, необычное».

«Концерты Малинина – это музыка, которая возвышает и волнует, это сочетание классики и современного искусства, высочайшее исполнительское мастерство и следование традициям русской вокальной школы. «Влюбленный в романс» – необыкновенное событие для всех поклонников творчества музыканта», - отметили в дирекции.

Александр Малинин – народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звезд». Он отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами, в том числе от Президента Российской Федерации и Государственной Думы РФ, как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране, Александр Малинин был награжден международным призом The World Music Awards.

Билеты уже в продаже. Их можно приобрести на официальном сайте филармонии или в кассе БКЗ.