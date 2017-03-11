Вечером станет известен обладатель титула «Мистер Псков-2017

11:53, 11 марта 2017, ПАИ

Вечером 11 марта станет известен обладатель титула «Мистер Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Конкурс пройдёт в псковском клубе Nata Inn. Начало финального шоу в 19:00. В рамках конкурса будут определены победители в девяти номинациях. Победитель получит сертификат на 10 тысяч рублей от клуба Nata Inn, годовой абонемент на посещение аквапарка «Аквполис» и велотренажер за 16 тысяч рублей от магазина «Спортландия».

Отметим, что финальной фотосессией для участников стала фотосессия с голым торсом, благодаря который можно оценить физическую подготовку участников.