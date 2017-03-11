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Общество

Вечером станет известен обладатель титула «Мистер Псков-2017

Вечером 11 марта станет известен обладатель титула «Мистер Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Конкурс пройдёт в псковском клубе Nata Inn. Начало финального шоу в 19:00. В рамках конкурса будут определены победители в девяти номинациях. Победитель получит сертификат на 10 тысяч рублей от клуба Nata Inn, годовой абонемент на посещение аквапарка «Аквполис» и велотренажер за 16 тысяч рублей от магазина «Спортландия».

Отметим, что финальной фотосессией для участников стала фотосессия с голым торсом, благодаря который можно оценить физическую подготовку участников.

  • Андрей Беляев
    Фото: Татьяна Родина
  • Вадим Антипов
    Фото: Татьяна Родина
  • Иван Суховский
    Фото: Татьяна Родина
  • Никита Зубков
    Фото: Татьяна Родина
  • Никита Тропин
    Фото: Татьяна Родина
  • Фотосессия с голым торсом участников конкурса Мистер Псков - 2017
    Фото: Татьяна Родина

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