Сергей Перников: Молодежь готова генерировать идеи, но не готова их реализовывать

10:10, 10 марта 2017, ПАИ

Сергей Перников вот уже девятый год года курирует в администрации Псковской области экономический блок вопросов в ранге вице-губернатора. В интервью Псковскому агентству информации и «Псковской правде» он рассказал о приоритетных направлениях развития экономики области, привел примеры успешной кооперации, а также разъяснил механизмы поддержки бизнеса в регионе.

Приезжие искренне удивляются

– Сергей Григорьевич, какие направления экономики являются сегодня приоритетными для Псковской области?

– В свое время мы заложили в стратегию развития области четыре основных направления: транспортная логистика, сельское хозяйство (к слову, по нему мы сейчас третьи на Северо-Западе, прирост составляет порядка 20 % в год), туризм и обрабатывающая промышленность.

Не увидеть, с какой скоростью у нас улучшается туристическая инфраструктура региона, невозможно. Для того чтобы люди приезжали, мы должны создать комфортные условия. По отзывам своих знакомых и друзей знаю: в регионе произошли разительные перемены. Приезжающие коллеги и чиновники федерального уровня искренне удивляются, как нам это удалось. Создается позитивное впечатление о регионе. Наша задача – чтобы как можно больше людей желали сюда приехать.

Еще одно перспективное направление – обрабатывающая промышленность. Россия обязана быть промышленным центром. И регионы, готовые заниматься переработкой, будут востребованы. Костяк предприятий в регионе сохранился, и мы их поддержим. Хороший пример: электротехнический промышленный кластер в Великих Луках, созданный на базе ЗАО «ЗЭТО», объединил 12 предприятий по всей России.

Также легкая промышленность традиционна для Пскова, и мы это направление тоже держим в уме, учитываем в перспективе.

– А льноводство может хоть в какой-то перспективе рассчитывать на возрождение? Это ведь тоже было псковским специалитетом…

– Мне часто задают вопрос, почему мы не выращиваем лен. Не из-за того, что мы не хотим или Россия не хочет. Мировой рынок льна падает. Мы же не можем идти против ветра. Рынок тканей сегодня нацелен на ткани из хлопка и вискозы, так как лен достаточно прихотливое волокно, при выращивании которого существуют серьезные риски в части прочности материала.

Кроме того, для восстановления производства льна требуется восстановить всю технологическую цепочку: от первичной переработки до производства и реализации тканей, что потребует больших финансовых вложений как со стороны государства, так и со стороны инвесторов. Без серьезной федеральной поддержки развитие данной отрасли практически невозможно.

Все, что мы на данный момент можем сделать, – это поддерживать наш семенной фонд по льну. Если когда-нибудь ситуация на рынке изменится, мы будем готовы. У нас будет самое главное – семенной материал.

Серьёзная проблема - не количество, а качество

– Если говорить подробнее о сельском хозяйстве: какие приоритеты для Псковской области можно выделить внутри этой большой отрасли?

– В аграрном секторе будем по-прежнему поддерживать свиноводство. Но развивать дополнительные мощности не будем – они уже и так значительны, будем стараться этот процесс регулировать, чтобы не стать регионом монокультуры. Будем поддерживать птицеводство, конечно же.

Надо четко понимать: сельское хозяйство становится все более промышленным, и это мировой тренд. Требуется вкладываться в генетику, технологии. У небольшого производителя таких возможностей нет. Это закономерный для всего мира процесс. Свиноводство, птицеводство сегодня рентабельно лишь в крупном промышленном разведении.

Безусловно, один из наших приоритетов – это молочное животноводство. Нам удалось стабилизировать уровень производства молока на уровне 200 тысяч литров. Нас критикуют, мол, поголовье сокращается. Но при этом надои молока увеличиваются, просто с рынка уходят те, кто работает нерентабельно. Хочу отметить, что увеличение надоев при сокращении поголовья скота говорит о повышении эффективности работы хозяйств, интенсивности их развития.

У нас нет задачи произвести завтра 500 тысяч тонн в Псковской области. Куда мы это денем? Наша задача – поддерживать тот баланс, который будет востребован рынком, и стимулировать эффективное производство. Для этого нужно работать с кормовыми, удобрениями, закупками семян, заменой стада, чтобы рентабельность молока соответствовала потребностям рынка.

Еще одно приоритетное направление – выращивание кормовых культур. Данное направление традиционно и оптимально для наших агроклиматических условий. Планируем развивать его и в дальнейшей перспективе.

– Кстати, о перепроизводстве. В начале года Минсельхоз констатировал, что в России выращивают картофеля больше, чем могут продать. Существует ли в регионе понимание того, в каких именно продуктах есть наибольшая потребность. Ведется ли работа с производителями по перераспределению сил?

– Я не вижу никаких проблем в большем производстве того же картофеля на территории региона. У нас рыночная экономика, и если мы будем производить конкурентоспособную и рентабельную сельскохозяйственную продукцию, то ее предельные объемы уже не будут измеряться лишь внутренними границами российского рынка. До прихода в Псковскую область я занимался бизнесом, в том числе связанным с сельским хозяйством. Тогда я увидел, как в Германии, в одном маленьком городке (с населением около 8 тысяч человек) работают 14 заводов по изготовлению комбикорма! И они загружены. Потому что есть потребность.

Сельское хозяйство очень тесно связано с климатическими условиями. Так работает весь мир. В нашем климате мандарины не растут. Если для нашего региона почвенно-климатические условия пригодны для выращивания картофеля, я не вижу ничего плохого в том, что мы будем выращивать его эффективно, рентабельно, продавать за пределы региона или пределы страны либо перерабатывать. Ведь вопрос производства большего количества первичной продукции сразу подталкивает производителя к более глубокой переработке. И мы имеем хорошую возможность развивать наше сельское хозяйство, но только с более высокой добавленной стоимостью за счет переработки первичной продукции.

Именно так у нас в свое время произошло в «молочке». Как я уже говорил, мы сегодня производим в среднем 200 тысяч тонн молока в год. Половина остается у нас, половину мы вывозим за пределы региона. То же «Валио» забирает наше молоко с удовольствием, у них нет вопросов к качеству.

Почему? У нас благоприятная база для выращивания кормовых культур. Мы производим больше молока, чем надо региону. Но при этом все реализуем.

У нас куда более серьезная задача – это не просто количество продукции, а ее качество. И вот здесь, вы правы, наша задача – подсказывать производителям, объяснять, как добиться высокой рентабельности при улучшении качества. И мы этим занимаемся.

Псковский «Самсунг»

– В конце прошлого года вы много говорили о планах по развитию кооперации в регионе. Кого и зачем собираетесь объединять?

– Смысл кооперации заключается в объединении производителей для упрощения ведения бизнеса, для решения задач, с которыми в одиночку не справиться. Мелкому предпринимателю пробиться на рынок, войти в торговые сети очень тяжело. Ведь одно из основных требований торговых сетей – это большие объемы и ритмичность поставки продукции.

Все знают, что Дания – крупнейший производитель свинины в мире. Но не все знают, что это – результат работы кооператоров. В свое время их предприниматели объединились и начали завоевывать рынок.

Наше свиноводческое хозяйство «Идаванг» в Островском районе – это тоже, кстати, инвестпроект кооператоров Дании. Для Европы кооперация вообще характерна. Те же норвежцы как продвигают свою рыбу? Объединившись.

Крупнейший банк Японии, активы его в несколько раз превышают бюджет России, вырос также на сельскохозяйственной кооперации. Юнокорейский «Самсунг» – тоже объединение предпринимателей. Равно как «Тойота» и «Мицубиши» в Японии.

В Псковской области, безусловно, кооперация должна развиваться, так как роль малого и среднего бизнеса у нас очень высока.

– Успешно работающие кооперативы в регионе уже есть?

– Да. В Печорском районе бизнесмен Андрей Вороненков объединил вокруг себя предпринимателей. Работают с картофелем – моют, пакетируют, вошли в сети и наладили стабильный сбыт.

Другой успешный кооператив – по сбору и переработке молока – появился в Дедовичском районе. Они на молокоприемном пункте скопившийся большой объем молока пропускают через сепаратор. Молоко по качеству становится приемлемым для молокоперерабатывающих заводов. Все вместе кооператоры повысили качество молока и вышли на рынок с большим объемом продукта.

Мы постоянно говорим предпринимателям: объединяйтесь, покупайте оборудование вместе. Кооперация выгодна и для всего животноводства. Совместными усилиями можно обеспечить правильный убой (обескровливание), хранение, упаковку, выход на рынок сбыта.

«Зачем вам это образование?»

– Псковские предприниматели традиционно жалуются на нехватку квалифицированных кадров. Эту проблему реально решить в какой-либо перспективе?

– Количество предложений на рынке труда действительно не соответствует спросу. Но в первую очередь – по качеству подготовки персонала. У многих есть желание получать больше, затрачивая меньше сил и времени. Я с радостью констатирую, что у нас есть потребность в рабочих местах. Например, в сельском хозяйстве в прошлом году было востребовано 170 рабочих мест – и все достаточно высокой квалификации. Проблема не в том, что нет людей, а в том, что они не соответствуют тем требованиям, которые выдвигают работодатели.

Четыре года подряд в Псковском государственном университете, где я преподаю на кафедре государственного и муниципального управления, задаю студентам один и тот же вопрос: «Зачем вам это образование?» Толком ответить не может никто. Из тридцати человек на госслужбу приходят максимум пятеро. Возникает вопрос: «Зачем?!» Ведь можно выбрать другое направление, получить знания для практического применения. Это для нас проблема.

– И как региональные власти намерены ее решать?

– К сожалению, зачастую образовательные программы многие годы двигаются по одной и той же дорожке, не учитывают потребности бизнеса. В целом в стране эта проблема тоже существует. Но мы пытаемся в регионе ситуацию изменить. Наша задача – привить молодым людям желание работать, трудиться в таких направлениях, которые сегодня востребованы в регионе. Разъяснять преимущества, возможности. Самой действенной мерой мне представляется работа с выпускными классами, техникумами, институтами.

Есть значительное количество ребят, которые готовы генерировать пригодные и интересные предпринимательские идеи. Но большая их часть не готова их реализовывать, присутствует некая инфантильность. Мы им говорим, что идея будет работать, более того, мы поддержим проект. Но они предпринимать какие-то действия не готовы. Мы уже сейчас уверены, что молодежь необходимо тесно состыковывать с бизнесом. Это сегодня очень важно. Мы сейчас готовим соглашение с ПсковГУ по созданию ресурсного центра, который будет готовить квалифицированных специалистов под конкретный заказ предприятий. В старших классах предлагаем ввести обязательные часы предпринимательской подготовки.

Бизнес должен проводить больше практических занятий, и в том числе переобучать преподавательский состав, который, к сожалению, часто оторван от практики. Технический прогресс далеко ушел, жизнь меняется очень динамично. Преподаватели не успевают перестраиваться. Для этого постоянно надо быть в напряжении, следить за тем, что происходит, и быть готовым менять свою программу. И в сельском хозяйстве с такой проблемой сталкиваемся тоже.

Будем внедрять обновленный план работы с малым и средним бизнесом. Например, новый руководитель Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области – очень успешный коучер из бизнес-среды. Я долго искал человека именно из бизнеса, а не номенклатурного работника. При помощи этого же фонда мы планируем активно внедрять переобучение взрослых – под конкретное предложение, с использованием имеющихся у человека знаний.

– Вы говорите, что есть кейсы удачных идей и возможности для их поддержки, но нет тех, кто готов все это реализовать. Реально ли создать некий «интернет-магазин проектов»? Соединить идеи, деньги и активных людей?

– Это не только возможно, но и необходимо. Искать реализаторов уже готовых проектов призваны и бизнес-инкубатор, и открывшиеся консалтинговые центры, и Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

– Этих площадок не слишком много? Наверняка предпринимателям было бы удобнее работать в режиме одного окна…

– Чем больше площадок, тем эффективнее помощь. Я убежден: куда бы предприниматель ни обратился (будь то Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области или один из банков), он должен получить комплексную консультацию. Это очень удобная система оповещения. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса находится в Пскове. А предприниматель, к примеру, работает в Невеле. Он приходит в свой Россельхозбанк и получает информацию: необходимые контакты, сведения о мерах поддержки предпринимателей, о сниженной процентной ставке, об отсутствии требований по залогу, о системе гарантий, которую мы готовы предоставить. Разумеется, все структуры должны для этого очень плотно и тесно между собой взаимодействовать.

Горизонтальные связи – наша основная задача.

В самом деле, не с громкоговорителем же мне по деревням ездить, предлагая всем желающим заняться бизнесом.

Позволяем снизить затраты

– Многие из этих площадок, тем не менее, пока вызывают вопросы у потенциальных потребителей их услуг. Чем, к примеру, занимается так называемый Проектный офис? В чем его отличие от других схожих структур?

– Проектный офис начал работать в регионе в конце прошлого года, в соответствии с решением правительства. Одна из задач проектного офиса, как ее определило государство, как раз работа с малым и средним бизнесом. Это внутренняя, региональная координация между федеральными и региональными органами власти. И наша задача – эту координацию организовать. Чтобы эти связи заработали, необходимо упрощение инвестиционных процедур на территории региона, то есть создание благоприятного климата.

Очевидно, что участие бизнеса в таких сферах, как ЖКХ, транспорт, здравоохранение и т. д., необходимо. Бизнес прекрасно знает, сколько ему придется вложить, но он также должен понимать, когда вернутся инвестиции. Как раз в рамках проектных офисов все это можно будет обсудить, решить. Проектный офис обеспечивает экспертную и управленческую поддержку. Это своеобразный центр знаний и компетенций, независимый оценщик. Ни дополнительных средств, ни дополнительных штатных единиц для работы проектного офиса не предусмотрено.

– Бизнес-инкубаторы как инструменты поддержки предпринимателей еще актуальны? Есть ощущение, что, по сути, их роль свелась к офисным центрам с льготной арендой…

– Наша задача – как можно больше людей вовлекать в этот процесс – в тот самый малый и средний бизнес. Для стартапов и создан бизнес-инкубатор. В одном месте концентрируется целый комплекс услуг, необходимых малому и среднему бизнесу. Мы разъясняем преимущества и возможности, поддерживаем организационно, минимизируем транзакционные издержки. Многим мало знакомы тонкости налогового законодательства, бухучет, но без них на определенном этапе невозможно легализовать бизнес-процесс. Все это позволяет снизить затраты.

– Насколько в региональной экономике сегодня чувствуется влияние кризиса?

– У нас сегодня очень много предприятий, работающих еще с советских времен. Данные предприятия, как правило, очень громоздкие с точки зрения имеющегося имущественного комплекса, и его модернизация занимает большое количество времени, что создает сложности в быстрой адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры. Однако чем хорош кризис? Он дает возможность что-то поменять. Пена уходит. Если ты в рынке – то в рынке и остаешься.

Беседовали Ирина ФЕДОРОВА и Максим АНДРЕЕВ

Фото Андрея СТЕПАНОВА