В Псковской области самая дешевая в России шаурма

16:38, 10 марта 2017, ПАИ

Самая низкая цена в России на шаурму - 80 рублей - зафиксирована в Псковской области. Об этом утверждают авторы проекта «Свидетели шаурмы», который «создан для исследования покупательской способности жителей регионов России». Самая дорогая шаурма, по данным проекта, продается в Чукотском автономном округе за 190 рублей. Сравнить цены можно с помощью интерактивной карты. Авторы проекта поясняют, что при ее формировании использовалась информация из групп в социальной сети «ВКонтакте» и «от друзей участников команды из регионов».

Стоимость шаурмы авторы проекта используют для создания рейтинга регионов, получившего название «Индекс шаурмы». Рейтинг создан по аналогии с «Индексом биг-мака» и основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов). Однако если при расчете «Индекса биг-мака» вместо продуктовой корзины используется один стандартный гамбургер, выпускаемый компанией McDonald's, то авторы «Индекса шаурмы» исходят из того, что «Россию объединяет одно блюдо — и это шаурма».

Авторы индекса вычитают из средней заработной платы по региону стоимость аренды однокомнатной квартиры и цену продуктовой корзины. А оставшуюся сумму делят на стоимость шаурмы. В результате, по их расчетам, «жители Ямало-Ненецкого АО могут позволить себе почти 11 шаверм в день», а «жителям Новосибирской области не хватает даже на одну».

«В среднем, свободных денег жителей России хватает на 2-3 шавермы в день, и в большинстве регионов значения близки к этому среднему. Однако, можно увидеть 5 субъектов, которым не хватает денег даже на одну, и 3 субъекта, которые могут себе позволить 10 шаверм в день. Москва с её дорогой арендой оказывается здесь только на седьмом месте с результатом 7 шаверм в день», - утверждают авторы проекта.

Псковская область в рейтинге оказалась на 36-м месте с показателем «Индекса шаурмы» 2,84.