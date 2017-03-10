Зоозащитники обеспокоены приездом в Псков дельфинария, обвинявшегося в жестоком обращении с животными

15:19, 10 марта 2017, ПАИ

Зоозащитники обеспокоены приездом в Псков передвижного дельфинария, в адрес которого не раз звучали обвинения в жестоком обращении с животными. Соответствующее сообщение опубликовано в группе псковской «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте».

В группе «Save Dolphins|Спасем дельфинов|Дельфины и Киты» отмечается, что последний скандал с этим дельфинарием разгорелся в Воронеже в декабре 2016 года. Там очевидцы на видео зафиксировали факт содержания двух полярных белых китов в тесном перевозочном баке в мутной и грязной воде, в таких условиях морские животные находились 5 дней.

Очевидцы происшествия обратились в природоохранную прокуратуру, и в ходе проверки выяснилось, что ранее в этом передвижном дельфинарии погибли сразу два белых кита. Также в первый день проверки сотрудники дельфинария не смогли предоставить необходимые документы на находящихся у них двух новых белых полярных китов.

По данным зоозащитников, скандалы, связанные с дельфинарием, возникали также в Перми, Смоленске и Иваново, где были зафиксированы факты нахождения морских млекопитающих в тесных перевозочных баках до 8 дней.

Кроме того, в сообщении отмечается, что на представлении дельфинария посетителям предоставляют свободный доступ к бассейну и морским животным, что недопустимо.