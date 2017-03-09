В псковской галерее «Цех» откроется новая художественная выставка

12:24, 10 марта 2017, ПАИ

10 марта в 18:00 в псковской галерее «Цех» откроется новая художественная выставка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Художник из Якутии Феодисия Иванова создала серию работ, посвященных любови, красоте, бытию.

«Творчество Феодосии продолжает традиции русского космизма в живописи. Ее картины отражают опыт внутреннего видения, путешествия в пространствах художественного воображения. Темы картин отсылают зрителя не только к прошлому Земли, ее мифологической истории, но и на просторы Вселенной. В них выразительно запечатлена многоплановая символика мировой мифологии, прежде всего, тонко воспринятые образы якутских эпических традиций, опыт интуитивного проникновения в космические тайны земной и надземной природы, сокровища духовного космоса человека», - рассказали в дирекции.

Вход свободный. Выставка будет открыта в Цехе до 27 марта.

Галерея находится по адресу: улица Пушкина, 13 (административное здание за театром). Режим работы: ежедневно с 16:00 до 19:00.