Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах достигает 35-40 см, открытых участков воды пока нет

12:03, 10 марта 2017, ПАИ

9 марта в целях мониторинга ситуации на водоёмах специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Толщина льда на реке Великой от железнодорожного моста до моста 50-летия Октября достигает 40-45 см, у моста 50-летия Октября – 20 см, в районе городского пляжа – 30 см, у Ольгинского моста – 5 см, имеется промоина размером примерно 30 метров от моста вниз по течению, в районе Кремля – 25 см. В районе устья Псковы выявили лёд толщиной 20 см, у противоположного берега - промоину размером примерно 50 на 10 м, в районе завода ЖБИ-1 – 30 см, у моста Александра Невского – 30 см, в районе Снятной Горы – 25 см, в районе деревни Писковичи – 20-25 см. В районе жилого комплекса «Видный» обнаружили две промоины большой площади, катер на воздушной подушке при остановке проваливался. В районе деревне Муровицы толщина льда достигает 25-30 см, в устье реки - 1-10 см, повсеместно зафиксированы многочисленные промоины площадью до 20 м.

На Псковском озере разведка проводилась от устья реки Великой на удалении 2-5 км. Толщина льда повсеместно составляет около 30-35 см, лед ровный. Открытых участков воды, заломов и трещин не обнаружили.

На Чудском озере в районе деревень Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Лунёвщина, Устье, Синьковщина, Лаптовицы, Козлов Берег повсеместно наблюдается лёд, открытых участков воды нет. В районе деревни Ветвенник обнаружили трещину шириной до двух метров, которая уходит вглубь озера. Средняя толщина льда по всему озеру составляет 35 см, местами - до 40 см.