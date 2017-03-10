Сотрудники ДПС подарили псковичкам цветы и световозвращатели

16:29, 10 марта 2017, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции области провели в Псковской области в рамках акции «8 марта – в каждый дом» комплекс мероприятий, в которых приняли участие представители общественных объединений и организаций, деятели культуры, члены отрядов юных инспекторов движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове госавтоинспекторы организовали акцию «Заботливая мама!» Они вручили женщинам специальные световозвращающие наклейки на детские коляски, памятки по безопасности дорожного движения, а также напомнили о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. Детям в колясках преподносили цветы с сюрпризом в виде конфеты.

В Себеже участники акции встречали подъезжающих к школе мам, дарили им цветы и подготовленные заранее тематические рисунки «Помни всегда, что тебя жду дома я!», напоминали при этом о необходимости строго соблюдать требования безопасности на дорогах.

Сотрудники ГИБДД в Великих Луках организовали встречу с пенсионерками, в рамках которой представительницам старшего поколения говорили о необходимости ношения световозвращающих элементов.

Инспекторы ДПС на дорогах городов и районов области останавливали женщин-автомобилистов для того, «чтобы подарить им цветы и хорошее настроение».

Одной из основных целей акции стало также привлечение внимания широкой общественности к проблеме травматизма на дорогах.