Печоры вошли в топ-5 городов для семейных поездок на весенние каникулы

11:06, 10 марта 2017, ПАИ

Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов России для семейных поездок на весенние школьные каникулы, сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

Рейтинг основан на данных броней гостиниц для проживания с детьми с 25 по 31 марта 2017 года. Печоры занимают пятое место по популярности путешествий с детьми по малым туристическим городам с населением до 50 тысяч человек. В топ также входят Суздаль (Владимирская область), Звенигород (Московская область), Ростов Великий (Ярославская область), Старая Русса (Новгородская область).

В Печорах туристы потратят на семейный отдых менее 3,3 тысяч рублей в сутки, включая проживание в гостинице и обед.

Кроме того, Прага, Таллин, Минск, Будапешт, Барселона, Вена, Рим, Баку, Загреб и Париж составляют первую десятку зарубежных городов, популярных для путешествий с детьми.