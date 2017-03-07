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В Великих Луках и Новосокольниках обнаружили фальшивые пятитысячные купюры

В Великих Луках и Новосокольниках выявили денежные купюры с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 9 марта в финансовом учреждении Великих Лук изъяли две фальшивые банкноты достоинством в пять тысяч рублей. Еще две поддельные пятитысячные купюры обнаружили в Новосокольниках в кассе одной из организаций.

Стражи порядка проводят по данным фактам проверки.

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