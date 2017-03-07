45-летний пскович повторно задержан пьяным за рулём

11:00, 10 марта 2017, ПАИ

В Псковском районе задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 марта около 22:00 на дороге Псков – Гдов в деревне Ершово Псковского района сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что им управлял 45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.