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45-летний пскович повторно задержан пьяным за рулём

В Псковском районе задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался  административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 марта около 22:00 на дороге Псков – Гдов в деревне Ершово Псковского района сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что им управлял 45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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