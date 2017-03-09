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Экономика

В Россию возвращаются турецкие гвоздики, лук и капуста

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление о внесении изменений в перечень запрещённых к ввозу в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  страной происхождения которых является Турция. Этот документ, размещённый на сайте кабинета министров, снимает запрет на ввоз из Турции гвоздик, свежего или охлажденного репчатого лука и лука шалот, свежей или охлажденной цветной капусты и капуста брокколи, и некоторых других товаров.

Постановление подготовило Министерство сельского хозяйства во исполнение Указа президента РФ от 30 июня 2016 «О внесении изменения в Указ президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года №583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Напомним, что перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещённых к ввозу в Россию из Турции, был утверждён 30 ноября 2015 года. Ограничительные меры действовали с 1 января 2016 года.

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