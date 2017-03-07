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Великолучанин отправил деньги за видеокарту представителям несуществующей фирмы

В Великих Луках полиция проводит проверку по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 37-летний великолучанин решил через один из сайтов в Интернете приобрести видеокарту. Он нашел заинтересовавшее его объявление, и продавец предложил ему  перечислить деньги за товар. Великолучанин перевел на указанный счет в общей сложности более 12 тысяч рублей, однако заказанную видеокарту так и не получил. Представители «фирмы» сразу после получения денег перестали выходить с ним на контакт.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки выясняют все обстоятельства произошедшего.

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