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Культура

В Псковской областной библиотеке откроется выставка графики из собрания Пушкинского заповедника

11 марта в Псковской областной научной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, 2) откроется новая выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Экспозиция называется «Посвящается книге» и включает в себя более сорока работ, выполненных шестью молодыми графиками. Все они в недавнем прошлом — ученики народного художника России, всемирно известного иллюстратора и давнего друга Пушкинского заповедника Бориса Диодорова, выпускники Государственного московского университета печати имени Ивана Фёдорова, а сейчас — много работающие и достаточно активно участвующие в выставках по России и за рубежом художники. Представленные на выставке иллюстрации к русской и зарубежной классике и фольклору, выполнены в сложнейшей, редкой на сегодняшний день технике цветной литографии, а также в смешанной манере с одновременным использованием акварели, туши, карандаша.

Планируется, что выставка «Посвящается книге» будет работать в Псковской областной научной библиотеке (улица Профсоюзная, дом 2) до конца июня.

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