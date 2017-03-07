0
10:40
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
08:44
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
21:54
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
18:07
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»
10:32
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
16:32
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
08:55
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
Еще новости
Происшествия

Жителя Ленобласти будут судить за изнасилование псковской девочки, которую он увез с детской площадки

В Псковской области будут судить 39-летнего жителя Ленинградской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 (изнасилование) и пунктом «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственном комитете РФ по Псковской области.

По версии следствия, 26 июня 2016 года мужчина под предлогом прокатиться посадил на велосипед играющую на детской площадке 8-летнюю девочку и вывез в безлюдное место, где насильно напоил алкоголем и, используя беспомощное состояние ребенка, нарушил половую неприкосновенность. К поиску девочки моментально привлекли не только правоохранительные органы, но и местных жителей. В результате совместных поисковых мероприятий ребенок был обнаружен на заброшенной ферме, там же задержали предполагаемого злоумышленника.

Мужчина свою вину в совершении преступления не признал, пытался пустить следствие по ложному следу. Вместе с тем, правильно организованная психологом следственного управления работа с ребенком позволила детально восстановить все обстоятельства совершенного преступления. Помимо этого, было проведено множество криминалистических и медицинских судебных экспертиз, в том числе компьютерная экспертиза по изъятым в населенном пункте видеозаписям, когда мужчина покупал алкоголь, химическая экспертиза образцов части крови ребенка, в которой обнаружили этиловый спирт, пять молекулярно-генетических экспертиз по изъятым различным объектам, где выявили эпителий как предполагаемого злоумышленника, так и пострадавшей девочки.

Совокупность полученных доказательств позволила предъявить мужчине обвинение в совершении двух особо тяжких преступлений – изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. 

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Работа следствия на этом не закончена. Сейчас правоохранительные органы Ленинградской области решают вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора (статья 314.1 УК РФ).  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
07 марта 2017
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства 16
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
07 марта 2017
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 18
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»
06 марта 2017
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры» 26
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
04 марта 2017
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
02 марта 2017
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце 3
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
01 марта 2017
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств

Идет загрузка...