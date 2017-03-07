Жителя Ленобласти будут судить за изнасилование псковской девочки, которую он увез с детской площадки

11:36, 10 марта 2017, ПАИ

В Псковской области будут судить 39-летнего жителя Ленинградской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 (изнасилование) и пунктом «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственном комитете РФ по Псковской области.

По версии следствия, 26 июня 2016 года мужчина под предлогом прокатиться посадил на велосипед играющую на детской площадке 8-летнюю девочку и вывез в безлюдное место, где насильно напоил алкоголем и, используя беспомощное состояние ребенка, нарушил половую неприкосновенность. К поиску девочки моментально привлекли не только правоохранительные органы, но и местных жителей. В результате совместных поисковых мероприятий ребенок был обнаружен на заброшенной ферме, там же задержали предполагаемого злоумышленника.

Мужчина свою вину в совершении преступления не признал, пытался пустить следствие по ложному следу. Вместе с тем, правильно организованная психологом следственного управления работа с ребенком позволила детально восстановить все обстоятельства совершенного преступления. Помимо этого, было проведено множество криминалистических и медицинских судебных экспертиз, в том числе компьютерная экспертиза по изъятым в населенном пункте видеозаписям, когда мужчина покупал алкоголь, химическая экспертиза образцов части крови ребенка, в которой обнаружили этиловый спирт, пять молекулярно-генетических экспертиз по изъятым различным объектам, где выявили эпителий как предполагаемого злоумышленника, так и пострадавшей девочки.

Совокупность полученных доказательств позволила предъявить мужчине обвинение в совершении двух особо тяжких преступлений – изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Работа следствия на этом не закончена. Сейчас правоохранительные органы Ленинградской области решают вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора (статья 314.1 УК РФ).