Жильё в новостройках

12:19, 10 марта 2017, ПАИ

Иркутск - город с развитой инфраструктурой, поэтому число желающих переехать на постоянное место жительства в данный населенный пункт с каждым годом увеличивается. Высокий спрос на жилье порождает увеличение числа предложений, результатом чего становятся новостройки, появляющиеся в разных районах города.

Что предлагают новостройки Иркутска?

Первичное жилье, расположенное на территории города Иркутск, полностью соответствует требованиям современных граждан к комфорту. Жилая площадь, планировка, архитектурные особенности помещений, а также качество инженерных коммуникаций - все подчинено последним стандартам.

Жители и гости города, отдавшие предпочтение первичному жилью, могут выбрать в новостройках Иркутска следующие виды недвижимости:

- квартиры-студии;

- вартиры с фиксированной планировкой и определенным числом комнат (от 1 до 5);

- жилье, предназначенное для создания свободной планировки.

Также современные клиенты могут обратить внимание на жилье класса VIP. Речь идет о двухъярусных квартирах, а также о жилье с огромной жилой площадью. Однако такие варианты встречаются реже, чем классические виды.

Преимущества квартиры в новостройках Иркутска

Граждане, решившие купить новостройку в Свердловском или Октябрьском районах Иркутска или любых других, делают правильный выбор в силу следующих причин:

1. Абсолютная новизна. Инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки и даже сами стены являются абсолютно новыми, что делает проживание в таком жилье вдвойне приятным. Также подобный вариант будет идеальным для мнительных людей, которые не желают жить в квартире с чужой энергетикой.

2. Хорошие эстетические показатели. Поскольку современные квартиры имеют хорошую площадь и высоту потолков, в таком пространстве можно будет воплотить любую дизайнерскую идею.

3. Возможность оформления ипотечного займа. Банки весьма охотно выдают ипотечные займы под новое жилье. Поэтому приобрести квартиру в новом доме сможет даже покупатель со скромными финансовыми возможностями.

4. Удобство расположения. Жилые комплексы, в которые входят новостройки - это не только жилье, но и магазины, детские сады, школы, больницы и прочие прелести цивилизации, построенные вместе с высотными домами. Поэтому, купив квартиру в новом доме, вы не будете оторваны от цивилизации.

Узнать больше о возможных вариантах квартир можно на сайте застройщика.