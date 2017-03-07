Задержан великолучанин, ограбивший магазин

11:43, 10 марта 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Великим Лукам задержан безработный местный житель, подозреваемый в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 8 марта в Великих Луках в магазин на площади Калинина зашел неизвестный гражданин и похитил деньги, после чего скрылся.

В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в кратчайшие сроки установлен и задержан. Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый великолучанин. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.