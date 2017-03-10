Областная библиотека приглашает псковичей на День православной книги

13:30, 10 марта 2017, ПАИ

14 марта в 14:00 Псковская областная универсальная научная библиотека (отдел гуманитарной литературы, 3 этаж) приглашает псковичей на День православной книги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В программе встречи - открытие выставки «Свет под книжной обложкой» из фондов областной научной библиотеки и библиотек псковских храмов и монастырей. «В представленных изданиях вопросы о смысле жизни, о природе зла и греха, о происхождении и предназначении мира, о причинах и смысле страданий», - рассказали в библиотеке.

Также перед гостями экспозиции выступит хор алтарников Воинского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, а сотрудник отдела «Мирожский комплекс» Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Ирина Мельникова расскажет о просветительской роли фресковой живописи средневекового Пскова.

В 17:00 в актовом зале библиотеки пройдет творческий вечер автора и исполнителя Александра Петрова «Диалоги».

День православной книги был учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви по инициативе Патриарха Кирилла. Он приурочен к дате выпуска книги Ивана Федорова «Апостол», которая считается первой печатной книгой на Руси – ее выход в свет датируется 14 марта (по новому стилю, 1 марта по ст. стилю) 1564 года.

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