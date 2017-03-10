Правительство одобрило ужесточение наказания за склонение детей к суициду

12:09, 10 марта 2017, ПАИ

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству, сообщается на сайте Правительства.

В отзыве правительства подчеркивается, что законопроект подготовлен в целях предупреждения распространения практики побуждения несовершеннолетних к самоубийству, а также к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.

Реализация предложенного законопроектом подхода должна быть обеспечена установлением законодательного запрета на распространение информации, популяризирующей самоубийство, подчеркивают в правительстве. В настоящее время подпунктом «в» пункта 1 части 5 статьи 15 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет распространять только призывы к совершению самоубийства и информацию о способах его совершения.

Автором законодательной инициативы выступила депутат Госдумы Ирина Яровая.