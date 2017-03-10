В этом году в Великих Луках увеличатся объемы ремонтов дорог и дворов

16:11, 10 марта 2017, ПАИ

В этом году в Великих Луках увеличатся объемы ремонтов дорог и дворов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

И. о. первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре Юрий Власюк рассказал, что с 1 по 10 марта комиссия из представителей УЖКХ и ДСУ провела обследование с целью оценки состояния улично-дорожной сети. В результате были выявлены все проблемные места, составлен план ремонта и содержания дорожно-уличной сети на весенний период.

Так, если в 2016 году с применением спецмашины БЦМ в городе отремонтировали 1225 кв. м. асфальтобетонного покрытия, то в планах на 2017 год – 2000 кв. м. Метраж ямочного ремонта с опиловкой в 2016 году составил 2000 кв. м, в 2017 году – 2500 кв. м. Кроме того, в этом году с применением фрезерования будут отремонтированы еще 8000 кв. м. дорожного полотна.

Предусмотрен текущий ремонт проспекта Гагарина от улицы Зверева до автовокзала, здесь будет проведено фрезерование старого полотна с последующим укладыванием нового асфальта. Как пояснил Юрий Власюк, ранее этот участок был отремонтирован в 2007 году, то есть ямочный ремонт продержался почти 10 лет. Также в первостепенных планах – аналогичный ремонт улицы Вокзальной от проспекта Гагарина до кольца на улице Гражданской и ремонт проспекта Октябрьского от проспекта Ленина до Гагарина (район Смоленского рынка).

Кроме того, в этом году будет проведен капитальный ремонт тротуара по улице Новосокольнической в сторону молочного комбината. Здесь помимо обустройства пешеходной части будет установлено барьерное ограждение для безопасности людей.

«Часто говорят, что вот, в прошлом году сделали ремонт, а в этом надо опять ремонтировать. Это не так, – заметил Юрий Власюк. – Сейчас у нас в плане ремонта стоят проспект Ленина, проспект Гагарина, улица Вокзальная, где ранее ремонт делался в 2007 году. То есть он простоял 10 лет, это хороший срок. Что касается технологии ремонта, то мы не просто засыпаем ямы асфальтом, а вырезаем участок с ровными краями, продуваем, заполняем горячим асфальтобетоном, поэтому он держится дольше».

Как пояснил Юрий Власюк, обычно асфальтовый завод запускали в конце апреля, но прогноз погоды в этом году позволяет планировать работы уже с 20 марта. «Предусмотрены три вида ремонтов: с использованием БЦМ, с выпиловкой и ремонт локальными картами. От центра будем двигаться к окраинам. На сегодня у нас есть все необходимые материалы: битум, отсев дробления, щебень, минеральный порошок, завод будет поставлять горячий асфальт, так что при благоприятных погодных условиях ремонт дорог в этом году начнем на месяц раньше обычного», – добавил и. о. первого заместителя главы администрации города.

При этом все ремонты великолукских дорог по гарантийным обязательствам будут выполнены за счет подрядчиков, а не за счет бюджетных средств. «Мы никогда не забываем о гарантийных обязательствах, которые выполняют наши подрядчики, на ремонт улиц, дворов, тротуаров, – подчеркнул Юрий Власюк. – Срок гарантии составляет 4 года. В этом году мы проверили состояние всех дорог, дворов и тротуаров, отремонтированных с 2013 года. По тем, где есть замечания, подрядчикам направлено требование устранить их в течение полутора месяцев за счет собственных средств. То есть на повторный ремонт из городского бюджета не будет потрачено ни копейки, подрядчики проведут работы в счет гарантийных обязательств».

Что касается причин появления ям на дорогах, он отметил: «Зима в этом году была нестабильная, более ста раз за зиму температура колебалась от плюса к минусу, и это сказалось на состоянии асфальта не только в Великих Луках, но и во всей области. Во многих муниципалитетах пострадали дороги. Тем не менее, всю зиму мы делали ремонт так называемым «зимним асфальтом» – то есть разогревали горелкой смесь из старого асфальта и битума, которую затем рециклером распределяли по ямам. Важно понимать, что это не замена полноценному ремонту – это временная мера, которая позволяет решить проблему до весны, когда уже можно будет провести асфальтирование согласно летней технологии».

Основной причиной разрушения асфальта Юрий Власюк назвал микротрещины, которые в результате колебания температур, воздействия дождя и снега постепенно превращаются в ямы. Чтобы бороться не с последствиями, а с причинами, в этом году ДСУ приобретет новую технику – машину для заделки трещин термобитумом. Это позволит предупредить появление ям на начальной стадии. И. о. первого заместителя главы администрации города отметил, что по этой технологии предусмотрен ремонт в общей сложности 1000 погонных метров дорожного полотна.

Увеличатся в этом году и объемы ремонтов великолукских дворов: если в 2016 году были отремонтированы 37 дворов и въездов, в этом году в плане - 55 дворов. Юрий Власюк заметил, что в эту работу активно включились общественные советники главы города.

«Глава города Николай Козловский, депутаты городской думы ставят перед администрацией задачу эффективного ремонта дорог и дворов, и мы будем планомерно вести эту работу. В этом году выйдем на ремонты на месяц раньше обычного», – подчеркнул и. о. первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре.

Помимо этого, по его словам, кроме строительства путепровода, планируется обустроить и прилегающую территорию. Предусматривается реконструкция улицы Дьяконова до проспекта Ленина, капитальный ремонт перекрестка этих магистралей с расширением дорожного полотна, круговым движением и тремя подземными пешеходными переходами.

«Чтобы максимально реализовать эффективность путепровода, надо убрать светофоры. Ведь когда транспортный поток пойдет в две полосы в каждую сторону, на светофорах будут образовываться пробки и заторы. С устройством же подземных переходов и транспорт, и пешеходы будут двигаться беспрепятственно, – сказал Юрий Власюк, отметив, что вместе с пуском путепровода предполагается также расширение улицы Дьяконова от проспекта Ленина до Гагарина.

Что касается подземных переходов, они будут сделаны в соответствии с современными требованиями и доступны для маломобильных групп населения, которые смогут опуститься в переход по специальному эскалатору, добавил Юрий Власюк.