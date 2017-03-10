В филиалы «Псковавтодора» поступили 12 новых автомобилей

14:29, 10 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 10 марта, в Пскове состоялось торжественное вручение новых автомобилей для районных филиалов ГБУ «Псковавтодор», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего организации были переданы 12 новых машин марки «Газель», в том числе один микроавтобус «Газель Next». Машины получили 11 филиалов: в Псковском, Бежаницком, Опочецком, Дедовичском, Гдовском, Новоржевском, Стругокрасненском, Плюсском, Палкинском, Пушкиногорском и Печорском районах.

На мероприятии присутствовали заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, директор ГБУ «Псковавтодор» Виталий Жмылевский, первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

По словам Виталия Жмылевского, новые автомобили позволят более оперативно реагировать на состояние дорог в Псковской области. Он также отметил, что на новых машинах наряду с бензобаком установлено газовое оборудование, что позволит сэкономить на топливе. Двигатели машин соответствуют стандарту «Евро-4», добавил руководитель предприятия.

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​«Администрация области всегда поддерживала и продолжает поддерживать «Псковавтодор». Нам не стыдно за те результаты, которые мы имеем сейчас. Хочу поблагодарить вас за тот труд, который вы делаете», - обратился к руководителю и сотрудникам предприятия Александр Кузнецов. Он заверил, что обновление парка компании будет продолжено. «Мы хотим, чтобы наши дороги стали качественнее», - подчеркнул вице-губернатор.

«Вы встаете на колеса и теперь сможете сами ощущать проделанную вами работу», - сказал Игорь Сильченков. Он напомнил, что решение о создании Псковавтодора «прошло красной нитью» через Госкомитет области по транспорту. «Теперь мы видим, как наш «ребеночек» делает первые шаги», - заключил Игорь Сильченков.