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Мужчина, зарезавший сожительницу, предстанет перед судом в Гдове

В Гдове по обвинению в убийстве сожительницы перед судом предстанет 46-летний мужчина, сообщили Псковскому агентств уинформации в псковском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следствия, 26 декабря 2016 года обвиняемый в ответ на оскорбительную насмешку сожительницы, которая усомнилась в его способности к совершению полового акта, схватил нож и ударил ее в глаз. В результате повреждения головного мозга потерпевшая скончалась на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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