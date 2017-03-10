В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

18:02, 10 марта 2017, ПАИ

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предлагающий ограничить использование вейпов и кальянов, а также запретить их продажу несовершеннолетним с 1 июня 2017 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Соответствующая инициатива размещена сегодня, 10 марта, в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Авторы отмечают, что разработка проекта закона обусловлена ростом популярности использования вейпов и кальянов среди детей и молодежи.

Законопроект предлагает ввести определение понятия «электронное курительное изделие», предлагая считать такими устройства, «продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, а также устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака».

Авторы в пояснительной записке настаивают, что «независимо от применяемых при производстве табачной продукции технологий по изменению характеристик табачных изделий, они однозначно относятся к вредной и опасной продукции».

Кроме того, утверждают сенаторы со ссылкой на имеющиеся исследования, «употребление несовершеннолетними, которые никогда не курили, электронных курительных изделий с использованием жидкости, содержащей никотин, не менее чем вдвое увеличивает вероятность того, что они начнут курить».

В связи с этим проект закона предлагает ряд поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии потребления табака». В частности, установить запрет продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними. Кроме того, проект закона предлагает запретить использование вейпов тем, кто не достиг совершеннолетия, и запретить вовлечение детей в процесс использования вейпов.

Кроме того, сенаторы в проекте закона выступили за запрет использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях, по аналогии с теми ограничениями, которые в настоящее время действуют в отношении курения табака.