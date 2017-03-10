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Общество

Псковским студентам рассказали о безопасности на дорогах

В Псковском государственном университете обсудили проблемы безопасности дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, необходимую информацию получили молодые люди в возрасте 18-20 лет, которые, как правило, являются начинающими водителями и сталкиваются с различными сложностями на дорогах.

Начальник Управления ГИБДД полковник полиции Анатолий Ефимов напомнил слушателям о правах и обязанностях пешеходов. Особое внимание он обратил при этом на обязательном ношении световозвращающих элементов.

У студентов возник ряд вопросов, касающихся оплаты штрафов ГИБДД, порядка получения водительского удостоверения и разрешения возникающих на дорогах спорных ситуаций. Получив исчерпывающие ответы, ребята узнали и о том, что по линии ГИБДД гражданам предоставляются государственные услуги в электронном виде.

В завершение разговора все участники этой встречи высказали пожелание проводить подобные мероприятия на постоянной основе.

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