Глава Пскова поздравил с праздником сотрудников госархива Псковской области

13:16, 10 марта 2017, ПАИ

10 марта, в день профессионального праздника архивоведов, глава Пскова Иван Цецерский посетил Государственный архив Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Вы богатые люди, - обратился он к сотрудникам учреждения, - настоящие хранители нашей истории, каждый день соприкасаетесь с самым ценным, что есть в городе и в государстве».

Директор архива Валерий Кузьмин провел для главы Пскова экскурсию. В ней принял участие также начальник Главного государственного управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов. Всего в псковском архиве находится около 1 млн единиц хранения, 130 тысяч дореволюционных документов. В читальном зале Иван Цецерский ознакомился с подлинным указом императрицы Екатерины II, который она подписала, будучи проездом в Пскове. Также в архиве можно найти метрические книги - источник по истории любой семьи. По ним свою генеалогию можно проследить до 1710 года.

Начальник отдела информации и научного использования документов Екатерина Перепелкина сообщила, что готовится выставка по событиям 1917 года. Также были осмотрены фондохранилище, отдел реставрации документов, архивные дела и книги, многотомное издание свод законов российской империи. Архив принимает участие в осуществлении проекта «Солдаты Победы». С его помощью удалось найти истории многих участников Великой Отечественной войны - около 1000 учетных карт в год готовится для этого издания.

«Впечатлён, много положительных эмоций, - резюмировал свои впечатления глава Пскова. – В музеях бываю довольно часто, но вижу, что в архиве ничуть не меньше экспонатов. Попытаюсь найти время в своём напряжённом графике, чтобы посидеть у вас в читальном зале и ознакомиться с историей нашего города начала XX века по газетам».

В рамках подготовки к 39-м международным ганзейским дням в Пскове в 2019 году глава города предложил совместный проект по ганзейской тематике: сбор и систематизацию документов о развитии торговых отношений Пскова с зарубежными партнёрами и последующее планирование тематической выставки в Городском культурном центре. Сотрудники архива с готовностью откликнулись на это предложение.

Затем Иван Цецерский вручил приветственный адрес директору архива и наградил сотрудников Почетными грамотами.

Добавим, Государственный архив Псковской области сегодня – крупнейшее в области государственное хранилище документов, являющихся частью Архивного фонда Российской Федерации. Несмотря на утраты документов в период гражданской и Великой Отечественной войн, областной архив располагает информацией, достаточной для всестороннего изучения истории Псковского края за разные периоды. Научно-справочная библиотека архива насчитывает свыше 7 тысяч книг, подшивок газет и журналов: дореволюционные и довоенные издания, литература по архивоведению, краеведению и др. В архив поступают на хранение документы от 121 организации, учреждения. Государственный архив Псковской области имеет в своем составе пять структурных подразделений: отдел обеспечения сохранности дел и фондов; отдел комплектования Архивного фонда и ведомственных архивов; отдел информации, публикации и научного использования документов; отдел методической и научно-справочной работы; отдел физико-химической и технической обработки документов.