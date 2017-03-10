Годовой абонемент в «Акваполис», сертификат на 10 тысяч рублей в «Nata Inn» и велотренажёр получит «Мистер Псков-2017»

14:01, 10 марта 2017, ПАИ

Победитель конкурса «Мистер Псков-2017» получит годовой абонемент в аквапарк «Акваполис», сертификат на 10 тысяч рублей в клуб-ресторан «Nata Inn» и велотренажёр от магазина «СпортЛандия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организаторы конкурса.

Обладатель титула «Вице-Мистер Псков» будет награждён годовым абонементом в аквапарк и сертификатом на 5 тыс. рублей в «Nata Inn».

«Мистер спорт» станет обладателем полугодового абонемента в Бойцовский клуб, «Мистер фитнес» - квартальной карты стоимостью 7 тысяча 995 рублей в клуб «С-фитнес», «Мистер стиль» - полугодового абонемента в теннисный клуб «Академия тенниса». «Мистера фото» наградят фотосессией от Татьяны Родиной, «Мистера топ-модель» - сертификатом на отдых номиналом 10 тысяч рублей от компании CoralTravel на улице Некрасова,6.

«Мистера интернет-голосования» ждёт книжная коллекция от газеты «Комсомольская правда. Псков» и сертификат на проведение мероприятия номиналом 35 тысяч рублей от «Королёв продакшн», «Мистера зрительских симпатий» - абонемент на месяц в аквапарк «Акваполис» и сертификат на 3 тысячи рублей в клуб-ресторан «Nata Inn».

Кроме того, всем участникам конкурса вручат сертификаты от магазина «СпортЛандия».

Напомним, финал конкурса состоится 11 марта в клубе «Nata Inn». Начало финального шоу в 19:00.

В настоящее время на сайте Псковского агентства информации продолжается интернет-голосование за участников конкурса.

За звание «Мистер Псков» борются 6 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Организаторами конкурса выступают Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн» при участии сети клубов «С-фитнес», Академии тенниса Пскова и Бойцовского клуба.

Спонсоры: магазин «Спортландия», туристическое агентство «CoralTravel» на Некрасова, 6, Аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».

Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радиостанции «7 небо» и «Радио Дача», газеты «Псковская правда» и «Комсомольская правда».