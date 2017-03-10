Александр Кузнецов рекомендовал властям Пскова и ГИБДД тщательно выверять сроки ремонта дорог и схемы объезда

14:39, 10 марта 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов рекомендовал администрации Пскова и ГИБДД тщательно выверять сроки и места ремонта городских дорог, а также схемы объезда. Об этом с совещания по ремонту уличной сети Пскова у губернатора Андрея Турчака 10 марта передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы, наверное, помните, сколько негатива мы получили в прошлом году из-за ремонта одного только моста», - отметил Александр Кузнецов, обращаясь к городским властям.

Вице-губернатор подчеркнул, что проблемы с дорогами разные. «Есть дороги, которые просто надо отгрейдировать, а есть сложнее, где ливневая канализация или вообще отсутствовала, или пришла в негодное состояние. Есть вопрос сетей, которые проложены под дорогами», - сказал Александр Кузнецов и похвалил интерактивную карту проблемных дорог, которая «показывает болевые точки».

«В Пскове 23 основных дорожных артерии. Мы должны понимать, что начав работы хотя бы по половине этих улиц, мы ставим наших жителей в очень серьёзные рамки», - добавил заместитель губернатора.

«Что касается качества ремонта, будем просить общественников, чтобы не стеснялись, вникали во все объекты. Будем допускать во все процедуры, в том числе конкурсные. Так что милости просим! По поводу гарантийных обязательств: не по всем дорогам ещё вышли сроки, надо со стороны администрации посмотреть, где ещё можно провести ремонт за счёт подрядчиков», - заключил Александр Кузнецов.