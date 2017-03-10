Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона

14:37, 10 марта 2017, ПАИ

Псков находится в преддверии большого дорожного сезона. Об этом заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак на совещании по ситуации с ремонтом дорог в областном центре 10 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор напомнил, накануне глава города Пскова Иван Цецерский констатировал, что асфальт сошёл вместе со снегом. На это Андрей Турчак заметил, что несколько зим подряд была неустойчивая погода, более 100 переходов через ноль. Кроме того, по его словам, в городе в должной степени отсутствует нормальная ливневая канализация.

«Мы находимся в преддверии большого дорожного сезона, который предстоит нам и в этом 2017 году, и часть объектов будет переходящей на 2018 год, - отметил Андрей Турчак. - У нас есть задача и подготовиться к Международным Ганзейским дням в 2019 году, поэтому мы работаем и в интересах горожан, и в интересах того туристического потока, который растёт».

По словам главы региона, не стоит забывать, что ведётся строительство второго пускового комплекса Северного обхода Пскова и нового мостового перехода, что оттягивает часть сил и ресурсов. «Мы понимаем, что средствами муниципального дорожного фонда город не справится, сам эту проблему решить не сможет даже в течение 2-х лет», - сказал он.

Поэтому сегодня было решено собрать большое совещание, в том числе, с представителями Общероссийского народного фронта и «Убитых дорог». Губернатор напомнил, что организация когда-то называлась «Убитые дороги Пскова», а теперь ее члены ездят по всей стран и разработали новый проект интерактивной карты – «очень интересное направление». Андрей Турчак добавил, что на последнем заседании предложил синхронизировать работу этой карты с работой сайта «Турчак.ру», по мнению главы региона, нужно «каким-то образом объединить в этом направлении усилия».

Также Андрей Турчак сообщил, что ознакомился с предложением по ремонту, подготовленным муниципалитетом и Госкомитетом Псковской области по транспорту, и предложил не считать его окончательным, так как многих объектов, «которые находятся в ужасном состоянии», там нет.

Он призвал общественников поучаствовать в «рейтинговании» объектов первоочередного ремонта, подчеркнув, что в первую очередь надо посмотреть те дороги, которые будут задействованы в праздновании 9 мая. «Ну и, соответственно, объекты туристической инфраструктуры — тоже приоритет», - добавил губернатор.

«Ну и понимать, что у нас границы Пскова — это не границы Окольного города, просьба посмотреть и на дальнее Запсковье, и Завеличье. У нас когда-то Маргелова гремела, такие объекты вне реестра должны делаться, сейчас на ум приходит, прежде всего, улица Советской Армии», - заключил Андрей Турчак.