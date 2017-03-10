В субботу в Псковской области прогнозируют мокрый снег и до 6 градусов тепла

18:18, 10 марта 2017, ПАИ

11 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до +4 градусов, днем – от +1 до +6.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.