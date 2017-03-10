Губернатор поручил привести в порядок фасады зданий на Октябрьском проспекте в Пскове

14:57, 10 марта 2017, ПАИ

10 марта на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Псковской области поручил привести в порядок фасады зданий на Октябрьском проспекте по маршруту парада в День Победы, а также уделить особое внимание состоянию улично-дорожной сети, ограждений, покраске деревьев - общего благоустройства праздничных пространств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова рассказала, что на данный момент в зоне особого внимания организаторов праздника находятся 20 тысяч человек - это ветераны, инвалиды, участники, труженики тыла. В ходе мероприятия были озвучены приоритетные задачи, среди которых - диспансеризация всех ветеранов, текущий ремонт госпиталя ветеранов к 9 мая, осуществление денежных выплат ко Дню Победы из областного и муниципального бюджетов. Единовременная денежная выплата будет производиться, как и в прошлом году из областного бюджета для ветеранов - 5 тысяч рублей, из муниципального бюджета - 1 тысяча рублей.

Андрей Турчак поручил главам муниципалитетов ответственно подойти к работе по подвозу ветеранов к праздничным пространствам Дня Победы, организовать бесплатно таксомоторы. Глава администрации Пскова Игорь Калашников ответил, что эта работа уже налажена.

Глава Пскова Иван Цецерский выступил с докладом о подготовке праздничных мероприятий. Так, в основу программы Дня Победы лягут мероприятия юбилейного года: легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Псковская правда», траурные митинги в местах массовых захоронений, возложение траурной гирлянды и цветов к Могиле неизвестного солдата, прием ветеранов Великой Отечественной войны, парад войск Псковского гарнизона, торжественное шествие ветеранов по центральным улицам города, концертная программа в Зеленом театре и другие мероприятия. Во всех школах пройдут уроки мужества и встречи с участниками боевых действий и Великой Отечественной войны. Глава также сообщил, что в мероприятиях в полной мере будут задействованы воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», кадетского корпуса. «Нет сомнений, что все торжества будут проведены на самом высоком уровне», - подытожил доклад Иван Цецерский.

И. о. председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Анна Бударина сообщила, что в городах региона пройдут традиционные акции «Бессмертный полк», «Солдатский платок», «Георгиевская ленточка» и другие. Планируется также изготовление единообразной печатной продукции и оформления Городов воинской славы.

О ходе подготовки торжественного парада войск псковского гарнизона доложил заместитель командира 76-ой десантно-штурмовой дивизии Рафик Осипян. В параде будут задействованы 1200 единиц личного состава (15 парадных расчётов) и 50 единиц боевой техники. Запланирован также статичный показ технических средств современного вооружения.

Следующее заседание оргкомитета запланировано на апрель в Великих Луках.