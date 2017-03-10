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Политика

Госдума одобрила законопроект о полномочиях регионов в сфере стратегического планирования

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении  проект закона, устанавливающий единый порядок правового регулирования стратегического планирования в субъектах РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС. 

«Принятие в 2014 году закона о стратегическом планировании повлекло необходимость приведения в соответствие с ним ряда нормативных, правовых и законодательных актов, затрагивающих вопросы планирования социально-экономического развития регионов и муниципальных образований», - отметил на пленарном заседании замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский, уточнив, что в этой связи и был подготовлен данный законопроект.

Документ закрепляет полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ определять порядок разработки, корректировки и утверждению документов стратегического планирования. При этом из полномочий региональных властей, в том числе законодательных собраний, исключается разработка программ социально-экономического развития субъектов, поскольку такие программы фактически дублируют положения о стратегическом планировании.

Одновременно проектом закона закрепляется право органов местного самоуправления решать ряд вопросов в сфере стратегического планирования. К таким вопросам, в частности, относится определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, которые должны быть согласны с приоритетами развития РФ и регионов.

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