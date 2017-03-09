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Политика

СМИ: Начальник ГИБДД России уходит в отставку

Начальник ГИБДД России генерал-лейтенант Виктор Нилов уходит в отставку. Приказ об этом  пока не подписан, однако руководитель уже передаёт дела, пишет портал Life.

На освободившееся место главы ГУ ОБДД МВД России, по предварительным данным, придёт один из руководителей ведомства по Дальневосточному федеральному округу. 

Виктор Нилов — выходец из Санкт-Петербурга, был назначен на должность главного госавтоинспектора страны шесть лет назад, когда его предшественник Виктор Кирьянов стал заместителем министра внутренних дел по безопасности на транспорте. До этого, с 2009 года, Нилов был его стратегическим замом, принимал активное участие в проведении целевой федеральной программы по безопасности дорожного движения, рассчитанной на несколько лет. Он курировал вопросы аналитики, причин ДТП и стратегии для их уменьшения.

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