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Общество

Анатолий Ефимов призвал проводить ремонтные работы на дорогах Пскова в ночное время

Начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов призвал проводить большую часть ремонтных работ на дорогах Пскова в ночное время. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания по ситуации с ремонтом дорог в областном центре 10 марта.

На вопрос Анатолия Ефимова о том, будет ли работа вестись только в дневное время, губернатор Псковской области Андрей Турчак ответил, что она должна быть организована круглосуточно, «если мы хотим получить результат».

Начальник областного ГИБДД заметил, что все силы 2-й роты ДПС в самый пик направят на организацию дорожного движения.

Также Анатолий Ефимов призвал поставить в приоритет ремонт дорог, которые выводят транспорт на объездную. Он заметил, что можно было бы пустить транспортные потоки на объездную по дороге от кругового движения возле областного ГИБДД.

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