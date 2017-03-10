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Общество

Движение через площади Пскова организовано отвратительно, заявил Александр Кузнецов

Движение через площади Пскова организовано отвратительно, заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Об этом с совещания по ремонту уличной сети Пскова передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я не раз говорил с ГИБДД по этому поводу, - отметил вице-губернатор. - Я считаю, что нужно сделать единые схемы движения через площади с приоритетом на кольце. Понятно, с точки зрения артерий города со мной сейчас начнут спорить, но посмотрите, как это сделано в крупных городах».

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