0
15:27
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест
14:37
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона
14:29
В филиалы «Псковавтодора» поступили 12 новых автомобилей
14:01
Годовой абонемент в «Акваполис», сертификат на 10 тысяч рублей в «Nata Inn» и велотренажёр получит «Мистер Псков-2017»
12:03
Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах достигает 35-40 см, открытых участков воды пока нет
11:06
Печоры вошли в топ-5 городов для семейных поездок на весенние каникулы
22:32
Топилин заявил о росте средней зарплаты на 3%
Еще новости
Общество

Сети «Псковэнерго» задействуют в реализации госпрограммы по устранению цифрового неравенства

Завершаются работы по прокладке ВОЛС на пяти воздушных линиях электропередачи филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении корпоративных и технологических АСУ «Псковэнерго».

В настоящее время связисты в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» ведут строительство  волоконно-оптических линий связи с использованием опор ЛЭП 10 кВ «Псковэнерго» на участках Невель - Плиссы, Невель - Борки,  Локня -  Прискуха, Жижица -  Наумово и Бежаницы – Красное Солнце.

Планируется, что в ближайшей перспективе в рамках реализации госпрограммы для строительства высокоскоростных каналов связи в регионе будет задействовано свыше 70 км существующей инфраструктуры электрических сетей на десяти участках.  

Задача по устранению цифрового неравенства между городскими и сельскими жителями была поставлена в Федеральном законе «О связи». 3 февраля 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ №9 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», который предусматривает создание точек доступа в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. в населенных пунктах, численностью от 250 - 500 человек.

Ожидается, что в каждом населенном пункте, куда придет оптическая магистраль, интернет-провайдер установит железобетонную опору и смонтирует точку wi-fi доступа. Подключиться к глобальной сети сможет каждый желающий. Более чем к двум тысячам интернет-ресурсов, список которых утвержден Минкомсвязью России, доступ селянам будет предоставляться на бесплатной основе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест
10 марта 2017
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона
10 марта 2017
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона
В филиалы «Псковавтодора» поступили 12 новых автомобилей
10 марта 2017
В филиалы «Псковавтодора» поступили 12 новых автомобилей
Годовой абонемент в «Акваполис», сертификат на 10 тысяч рублей в «Nata Inn» и велотренажёр получит «Мистер Псков-2017»
10 марта 2017
Годовой абонемент в «Акваполис», сертификат на 10 тысяч рублей в «Nata Inn» и велотренажёр получит «Мистер Псков-2017»
Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах достигает 35-40 см, открытых участков воды пока нет
10 марта 2017
Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах достигает 35-40 см, открытых участков воды пока нет 1
Печоры вошли в топ-5 городов для семейных поездок на весенние каникулы
10 марта 2017
Печоры вошли в топ-5 городов для семейных поездок на весенние каникулы
Топилин заявил о росте средней зарплаты на 3%
09 марта 2017
Топилин заявил о росте средней зарплаты на 3% 4
Комитет Госдумы поддержал законопроект о дачном хозяйстве
09 марта 2017
Комитет Госдумы поддержал законопроект о дачном хозяйстве

Идет загрузка...