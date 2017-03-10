Сети «Псковэнерго» задействуют в реализации госпрограммы по устранению цифрового неравенства

15:25, 10 марта 2017, ПАИ

Завершаются работы по прокладке ВОЛС на пяти воздушных линиях электропередачи филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении корпоративных и технологических АСУ «Псковэнерго».

В настоящее время связисты в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» ведут строительство волоконно-оптических линий связи с использованием опор ЛЭП 10 кВ «Псковэнерго» на участках Невель - Плиссы, Невель - Борки, Локня - Прискуха, Жижица - Наумово и Бежаницы – Красное Солнце.

Планируется, что в ближайшей перспективе в рамках реализации госпрограммы для строительства высокоскоростных каналов связи в регионе будет задействовано свыше 70 км существующей инфраструктуры электрических сетей на десяти участках.

Задача по устранению цифрового неравенства между городскими и сельскими жителями была поставлена в Федеральном законе «О связи». 3 февраля 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ №9 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», который предусматривает создание точек доступа в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. в населенных пунктах, численностью от 250 - 500 человек.

Ожидается, что в каждом населенном пункте, куда придет оптическая магистраль, интернет-провайдер установит железобетонную опору и смонтирует точку wi-fi доступа. Подключиться к глобальной сети сможет каждый желающий. Более чем к двум тысячам интернет-ресурсов, список которых утвержден Минкомсвязью России, доступ селянам будет предоставляться на бесплатной основе.