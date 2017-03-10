Книга из 266 пустых страниц стала бестселлером на Amazon

18:18, 10 марта 2017, ПАИ

Шуточная книга американского журналиста Майкла Дж.Ноулза под названием «Причины голосовать за демократов», состоящая из 266 пустых страниц, стала бестселлером Amazon. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Ноулз опубликовал книгу на свои сбережения. В описании товара в онлайн-магазине Amazon он указал, что произведение является «наиболее исчерпывающим исследованием» Демократической партии на сегодняшний день. Он также настоятельно рекомендовал приобрести книгу всем политическим обозревателям.

«Что по-настоящему превосходно в этой книге: вы можете прочитать ее от корки до корки за 15, максимум 20 секунд», — рассказал Ноулз в интервью Fox News.

Цена такой книжки составляет около 10 долларов, однако сейчас на нее действует скидка в размере 20%.